Voya Financial Aktie
WKN DE: A110V5 / ISIN: US9290891004
|
03.02.2026 23:44:13
Voya Financial Inc. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Voya Financial Inc. (VOYA) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $136 million, or $1.41 per share. This compares with $93 million, or $0.94 per share, last year.
Excluding items, Voya Financial Inc. reported adjusted earnings of $188 million or $1.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.0% to $2.111 billion from $2.010 billion last year.
Voya Financial Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $136 Mln. vs. $93 Mln. last year. -EPS: $1.41 vs. $0.94 last year. -Revenue: $2.111 Bln vs. $2.010 Bln last year.
Voya Financial Inc
|Voya Financial Inc
|63,50
|-3,05%
