Voya Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Voya Financial lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,97 USD gegenüber 1,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Voya Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at