|
05.02.2026 06:31:28
Voya Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Voya Financial stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Voya Financial im vergangenen Quartal 1,93 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Voya Financial 2,01 Milliarden USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Voya Financial 6,17 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.