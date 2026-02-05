Voya Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Voya Financial stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Voya Financial im vergangenen Quartal 1,93 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Voya Financial 2,01 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Voya Financial 6,17 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

