Voya Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Voya Financial hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Voya Financial 1,87 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,97 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at