Voya Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Voya Financial hat am 07.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2023 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,18 USD je Aktie generiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,72 Milliarden USD belaufen hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,03 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 7,58 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,12 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 7,20 USD sowie einen Umsatz von 6,84 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at