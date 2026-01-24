AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
|
24.01.2026 16:40:37
Voyager Stock Up 12% Post-IPO as One Fund Commits Nearly 30% of Assets
On January 23, Liberty Street Advisors disclosed a buy of 136,925 shares of Voyager Technologies (NYSE:VOYG), an estimated $3.71 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated January 23, Liberty Street Advisors, Inc. increased its holding in Voyager Technologies by 136,925 shares. The estimated transaction value, calculated using the average closing price over the quarter, was approximately $3.71 million. The position's value at quarter-end increased by approximately $1.60 million, a figure reflecting both the share purchase and changes in the stock's price.This buy raised Voyager Technologies to 29.81% of Liberty Street Advisors, Inc.'s 13F AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu AS ONE CORP
Analysen zu AS ONE CORP
Aktien in diesem Artikel
|AS ONE CORP
|2 428,50
|0,73%
