Voyager Technologies Aktie
WKN DE: A41ADA / ISIN: US92892B1035
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14.07.2026 05:23:26
Voyager Technologies Completes Astrobotic Acquisition And Was Just Awarded a $298 Million Contract From NASA
No one can accuse Voyager Technologies (NYSE:VOYG) of having a lazy summer. On Monday, the company announced potentially momentous developments in its business. It’s closing a major acquisition of a business that is not only highly complementary to its operations, but one that recently secured a nearly $300 million contract from a top government agency.To me, this makes Voyager stock even more compelling, despite a few concerns I have about the company. Read on for why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Voyager Technologies Inc.
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|Ausblick: Voyager Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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Analysen zu Voyager Technologies Inc.
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