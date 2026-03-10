Voyager Technologies Aktie

Voyager Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41ADA / ISIN: US92892B1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 03:17:10

Voyager Technologies, Inc. Loss At -$30.22 Mln In Q4

(RTTNews) - Voyager Technologies, Inc. (VOYG) released Loss for fourth quarter of -$30.22 million

The company's bottom line totaled -$30.22 million, or -$0.52 per share. This compares with -$14.70 million, or -$1.68 per share, last year.

Excluding items, Voyager Technologies, Inc. reported adjusted earnings of -$21.68 million or -$0.37 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 23.7% to $46.65 million from $37.71 million last year.

Voyager Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$30.22 Mln. vs. -$14.70 Mln. last year. -EPS: -$0.52 vs. -$1.68 last year. -Revenue: $46.65 Mln vs. $37.71 Mln last year.

Voyager Technologies FY26 Revenue Guidance: $225 Mln - $255 Mln.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Voyager Technologies Inc.

mehr Nachrichten