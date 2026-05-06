|
06.05.2026 06:31:29
Voyager Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Voyager Technologies hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Voyager Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,590 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Voyager Technologies 35,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX volatil -- US-Börsen in Grün -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wenig bewegt, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die US-Börsen eröffnen die Sitzung mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.