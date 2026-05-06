Voyager Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Voyager Technologies hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Voyager Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,590 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Voyager Technologies 35,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at