Voyager Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Voyager Technologies hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,91 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,270 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 124,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 88,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at