Voyager Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Voyager Technologies hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Voyager Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,620 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 52,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at