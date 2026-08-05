|
05.08.2026 06:31:29
Voyager Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Voyager Technologies hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Voyager Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,620 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 52,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!