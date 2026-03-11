Voyager Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Voyager Technologies hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,71 Prozent auf 46,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Voyager Technologies vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,960 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Voyager Technologies 166,42 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 144,18 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at