|
11.03.2026 06:31:29
Voyager Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Voyager Therapeutics veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Voyager Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 144,27 Prozent auf 15,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,040 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,54 Prozent zurück. Hier wurden 40,37 Millionen USD gegenüber 80,00 Millionen USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.