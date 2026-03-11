11.03.2026 06:31:29

Voyager Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Voyager Therapeutics veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Voyager Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 144,27 Prozent auf 15,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,040 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,54 Prozent zurück. Hier wurden 40,37 Millionen USD gegenüber 80,00 Millionen USD im Vorjahr generiert.

