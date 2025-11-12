Voyager Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Voyager Therapeutics hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Voyager Therapeutics -0,160 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,72 Prozent auf 13,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at