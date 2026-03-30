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30.03.2026 06:31:29
Voyageur Minerals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Voyageur Minerals hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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