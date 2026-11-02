Voyageur Minerals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Voyageur Minerals präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Voyageur Minerals hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen CAD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at