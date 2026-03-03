VP Bank Aktie

WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

03.03.2026 13:37:06

VP Bank: So gelang der Gewinnsprung

Die liechtensteinische Privatbank hat im vergangenen Jahr 65 Stellen abgebaut und den Geschäftsertrag gesteigert. Nach dem Rücksetzer 2024 stieg der Gewinn um mehr als 150 Prozent auf 47 Millionen Franken. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
