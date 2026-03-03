VP Bank Aktie

WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

03.03.2026 07:41:28

VP Bank mit gewaltigem Gewinnsteigerung - Sparprogramm abgeschlossen

Die liechtensteinische Privatbank konnte im abgeschlossenen Geschäftsjahr um 154,6 Prozent steigern. Von Erfolg gekrönt ist auch das Kostensenkungsprogramm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
