VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
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25.08.2026 07:25:04
VP Bank steigert Gewinn, Neugeldzufluss verliert an Tempo
Die VP Bank hat im ersten Halbjahr 2026 den Konzerngewinn erneut gesteigert. Das Kommissionsgeschäft fing den Rückgang im Zinsgeschäft auf, gleichzeitig sinken die Kosten weiter. Beim Neugeld kann die Liechtensteiner Bank das Tempo des Vorjahres allerdings nicht halten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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