VPC Impact Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VPC Impact Acquisition A hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,97 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VPC Impact Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,4 Millionen USD im Vergleich zu 108,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at