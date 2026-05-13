VPC Impact Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VPC Impact Acquisition A hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VPC Impact Acquisition A 1,18 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 77,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 243,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at