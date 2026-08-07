VPC Impact Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

VPC Impact Acquisition A lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 170,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at