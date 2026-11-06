VPC Impact Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

VPC Impact Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,34 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 197,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 150,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at