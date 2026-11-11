VPC Impact Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

VPC Impact Acquisition A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber -1,150 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 149,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 62,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VPC Impact Acquisition A 402,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at