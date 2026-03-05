|
VPC Impact Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
VPC Impact Acquisition A ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VPC Impact Acquisition A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,57 USD, nach 1,16 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VPC Impact Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 163,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 100,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,53 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 4,19 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 554,18 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 347,08 Millionen USD umgesetzt.
