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12.08.2026 06:31:29
VPC Impact Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
VPC Impact Acquisition A hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,160 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 170,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 70,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 577,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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