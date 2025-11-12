VPC Impact Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

VPC Impact Acquisition A hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,91 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 402,2 Millionen USD – ein Plus von 22,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VPC Impact Acquisition A 328,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at