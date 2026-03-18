18.03.2026 06:31:28

VPC Impact Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

VPC Impact Acquisition A hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,950 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 83,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,80 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 299,2 Millionen USD.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -8,870 USD. Im Vorjahr waren -7,970 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 33,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,49 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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