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WKN DE: A0YJVG / ISIN: PR9292514032
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02.05.2026 01:56:01
VPLS Goes From Token Stake to Top-Tier Bond Position for R. W. Roge
On May 1, 2026, R. W. Roge & Company, Inc. disclosed a buy of 101,286 shares of Vanguard Core-Plus Bond ETF (NASDAQ:VPLS), an estimated $7.93 million trade based on quarterly average pricing.Vanguard Malvern Funds specializes in actively managed fixed income strategies spanning U.S. and international bond markets.According to a May 1, 2026, SEC filing, R. W. Roge & Company, Inc. increased its holding in Vanguard Core-Plus Bond ETF (NASDAQ:VPLS) by 101,286 shares. The estimated transaction value was $7.93 million based on the average closing price for the first quarter of 2026. The quarter-end value of the position rose by $7.86 million, a figure that includes both new purchases and changes in the market price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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