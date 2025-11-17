VPR Brands LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

VPR Brands LP Partnership Units hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at