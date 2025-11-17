|
17.11.2025 06:31:29
VPR Brands LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
VPR Brands LP Partnership Units hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,8 Millionen USD.
