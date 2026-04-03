VPR Brands LP Partnership Units präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

VPR Brands LP Partnership Units gab am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,53 Prozent auf 0,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,62 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,68 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at