20.05.2026 06:31:29

VPR Brands LP Partnership Units präsentierte Quartalsergebnisse

VPR Brands LP Partnership Units lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 37,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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