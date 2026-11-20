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20.11.2026 06:31:28
VPR Brands LP Partnership Units verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
VPR Brands LP Partnership Units präsentierte in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
VPR Brands LP Partnership Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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