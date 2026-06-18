VR Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VR Resources hat am 16.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,060 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VR Resources -0,400 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at