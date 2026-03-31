Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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31.03.2026 10:23:00
VR-Social-Pionier „Rec Room“ schließt die Pforten und Snap kauft Vermögenswerte
Trotz mehr als 150 Millionen erreichten Accounts und jahrelanger Nutzung stellt die Social-Gaming-Plattform „Rec Room“ ihren Betrieb ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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