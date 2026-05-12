VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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12.05.2026 09:34:00
VR-Spiele lassen sich jetzt mit Joy-Cons am Monitor spielen
Mit PortalVR Motion lassen sich PC-VR-Spiele am Monitor spielen. Joy-Cons mit iPhone-Tracking ersetzen die VR-Controller.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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