VRAIN Solution,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VRAIN Solution,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

VRAIN Solution,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,03 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,81 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 852,0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,24 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at