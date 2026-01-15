VRAIN Solution,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

VRAIN Solution,Inc Registered hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VRAIN Solution,Inc Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 581,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 391,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at