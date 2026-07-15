VRAIN Solution,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

VRAIN Solution,Inc Registered hat am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,97 JPY. Im Vorjahresquartal waren -14,770 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 648,0 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 232,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,0 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at