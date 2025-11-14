Vraj Iron and Steel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vraj Iron and Steel hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 INR. Im Vorjahresviertel hatte Vraj Iron and Steel 3,57 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,33 Milliarden INR – ein Plus von 51,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vraj Iron and Steel 875,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at