Vraj Iron and Steel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vraj Iron and Steel präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,49 INR gegenüber 2,30 INR im Vorjahresquartal.

Vraj Iron and Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at