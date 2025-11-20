Vrancart öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vrancart präsentierte am 17.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 129,0 Millionen RON. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 102,8 Millionen RON.

Redaktion finanzen.at