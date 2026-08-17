Vrancart stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vrancart veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 100,9 Millionen RON – das entspricht einem Zuwachs von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100,9 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at