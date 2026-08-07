VRL Logistics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

VRL Logistics hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,60 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat VRL Logistics im vergangenen Quartal 8,79 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VRL Logistics 7,44 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at