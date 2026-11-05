VRL Logistics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

VRL Logistics gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,89 INR, nach 2,85 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,62 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7,97 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at