Vroom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vroom hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,83 Prozent auf 41,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at