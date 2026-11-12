Vroom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vroom stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,01 USD gegenüber -5,150 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vroom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1474,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren -2,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at