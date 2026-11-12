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12.11.2026 06:31:28
Vroom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Vroom stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,01 USD gegenüber -5,150 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vroom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1474,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren -2,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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