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18.05.2026 06:31:29
Vroom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Vroom hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 7,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 25,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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