Vroom stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vroom hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -21,990 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at