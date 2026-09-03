VSBLTY Groupe Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

VSBLTY Groupe Technologies hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at